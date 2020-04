Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un comunicat dat publicitații, miercuri, Comisia Europeana anunța ca a oferit tuturor țarilor membre Ghidul privind colectarea, testarea, procesarea, pastrarea, distribuția și administrarea sub monitorizare a plasmei convalescente, recoltate de la pacienții COVID-19, scrie, pe Facebook, Florin…

- Comisia Europeana a emis un comunicat de presa prin care anunta ca va pune la dispozitia statelor membre un prim pachet de 7,5 miliarde de euro si un total de 25 de miliarde de euro pentru sprijinul economiilor care sufera din cauza coronavirus.Decizia a fost anuntata dupa videoconferinta Consiliului…

- Cele mai mari hotii care au avut loc in ultimii doi ani in domeniul padurilor au fost in judetele Maramures, Bistrita-Nasaud si Sibiu si, dupa alegeri, indiferent cine va forma Guvernul, vor trebui facuti pasi importanti pentru a rezolva aceasta problema, a declarat luni ministrul propus al Mediului,…

- Ministrul propus la Mediu, Costel Alexe, a declarat, luni, in audierea din comisii, ca cele mai mari hotii, in domeniul defrisarilor, au avut loc, in ultimii doi ani, in Maramures, Bistrita si Sibiu."Cele mai mari hotii care au avut loc in ultimii doi ani in domeniul padurilor au fost in judetele Maramures,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in sedinta de vineri, un proiect de hotarare prin care i s-a conferit post mortem Titlul de Excelenta in domeniul medical prof. univ. dr. Alexandru Pesamosca (1930-2011), unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati chirurgi pediatri din Romania.…

- Comisia Europeana a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Țarilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei din cauza faptului ca aceste țari nu au notificat nicio masura de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind…

- Premierul Ludovic Orban considera ca noua politica a Comisiei Europene legata de reducerea emisiilor de carbon, așa-numitul Green Deal (acordul verde european), va fi o provocare pentru România. Va fi afectat domeniul energetic, existând riscul pierderii a 40% din capacitatea de producție,…