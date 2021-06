Stiri pe aceeasi tema

- Rockerul american Marilyn Manson a acceptat sa se predea politistilor din Los Angeles in baza unui mandat de arestare emis pe numele lui din cauza unei agresiuni pe care artistul ar fi comis-o asupra unei femei cameraman in timpul unui concert din 2019 in statul american New Hampshire, informeaza DPA.

- Marilyn Manson este un artist foarte controversat, fiind acuzat de o multitudine de fapte reprobabile, de aceata data fiind suspectat chiar de omor. Rockerul a fost cercetat pentru moartea fostei iubite a actorului Keanu Reeves, care a decedat dupa o doza serioasa de droguri.