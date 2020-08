Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini implicate, sambata, intr-o coliziune pe Autostrada A2, in zona localitații ilfovene Cernica, au ramas imobilizate pe carosabil și blocheaza cele doua benzi rutiere. Centrul Infotrafic din...

- Un grav accident de circulatie a avut loc, joi, 13 august, pe DN 15 D la intersecția cu DJ 207 D, in localitatea Gadinți. Din primele informatii oferite de politisti, sunt implicate patru autoturisme si au rezultat doua victime. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri. Vom reveni. Articolul…

- Ziarul Unirea Carambol intre Alba Iulia și Sebeș: Cinci autoturisme s-au ciocnit in zona Trei Poduri. Trafic blocat Carambol intre Alba Iulia și Sebeș, luni in jurul orei 13.00. Cinci autoturisme s-au ciocnit in zona Trei Poduri. Traficul rutier este ingreunat luni la amiaza pe DN1, intre Alba Iulia…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș. Doua autoturisme s-au ciocnit la sensul giratoriu de la ”trei poduri” Un ACCIDENT rutier a avut loc marți dupa-masa, in jurul orei 19.00, pe DN1, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș. Doua autoturisme s-au ciocnit la la sensul…

- Atentie, soferi Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pentru 24 de ore, in perioada 23 iulie 2020, ora 07.00 ndash; 24 iulie 2020, ora 07.00, circulatia este oprita pe Autostrada A1 Sibiu ndash; Deva, pe tronsonul kilometric 292 ndash; 312, intre nodurile rutiere…

- Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, evenimentul s-a petrecut la km 133+900, pe sensul de mers catre Brasov, traficul fiind blocat pe ambele sensuri. Citeste si:Accident cumplit in Dambovita. Doua persoane au murit pe loc, iar un adolescent este in…

- UPDATE ora 17:44 Traficul rutier pe DN 1 s-a reluat in condiții normale. ******** Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera este oprita pe DN1 București – Brașov, la ieșire din stațiunea Predeal, județul Brașov, dupa ce a avut loc, pe sensul catre…

- Trei persoane au fost ranite, fiindu le acordate ingrijiri medicale la fata locului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism a lovit glisiera mediana pe Autostrada A2, la kilometrul 36, in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi, pe sensul dinspre…