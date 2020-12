Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea este una dintre vedetele din Romania care pare sa exceleze pe plan personal și profesional. Are o viața de familie frumoasa, fiind mama a șase copii, pe care ii crește alaturi de soțul ei, Adi Sina. Totodata, ea are o cariera destul de lunga in televiziune, recent revenind pe micile ecrane…

- Pe numele sau Mimi Branescu (46 ani), actorul, regizorul și scenaristul a creat o adevarata școala de umor prin serialul sau. Casatorita cu care ii scrie replicile taioase, Mirela și Mimi au impreuna o fetița. S-au cunoscut in facultate insa au ales sa mearga pe drumuri diferite in viața. S-au reintalnit…

- Oana Roman este din ce mai activa pe contul de socializare, așa ca seria dezvaluirilor din viața ei continua. Vedeta a organizat o sesiune de intrebari pe Instagram și a raspuns sincer. Ea a recunoscut ca s-a certat de mai multe ori cu Marius Elisei, ca au ajuns chiar și la desparțire.„Ne-am certat…

- Alexandra Dinu face parte din juriul Romanii au talent, in noul sezon. Pentru acest proiect, actrița s-a mutat pentru o perioad in Romania, impreuna cu fiul ei, Mario. Vedeta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, unde a vorbit despre cum s-a acomodatfiul ei in țara, dar și ce a insemnat pentru…

- In ultimele luni, Oana Roman a trecut prin transformari fizice notabile. Vedeta s-a pus serios pe slabit, a dat jos pana acum circa 17 kilograme și nu are de gand sa se opreasca aici. Oana Roman a reușit sa slabeasca micșorand cantitea zilnica de hrana pe care o consuma, dar, cu toate acestea, a fost…

- Luna octombrie a fost plina de emoție pentru Robert și pentru toți cei care il cunosc. A fost plecat peste mari și țari, acolo unde a avut doua intervenții chirurgicale. Acum e acasa și face primii pași spre o noua viața. Un baiețel din Nasaud a trait o adevarata minune și a vazut, pe pielea lui, ce…

- Oana Roman a fost invitata la Vorbește Lumea, și a povestit cum a avut de suferit in trecut, pentru micile boacane pe care le-a facut. Vedeta a crescut intr-o familie instarita, dar copilaria ei nu a fost nici pe departe una normala și fericita. „M-a batut cu cureaua, nu știu ce facusem. Dar mi s-a…