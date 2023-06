Actul sexual cu un minor sub 16 ani, considerat VIOL. Legea anti-viol intra la vot in Camera Deputaților Actul sexual cu un minor sub 16 ani, considerat VIOL. Legea anti-viol intra la vot in Camera Deputaților Actul sexual cu un minor sub 16 ani, considerat VIOL, dupa ce legea anti-viol a primit raport favorabil, miercuri, in comisia juridica a Camerei Deputaților, a anunțat deputata PNL Mara Calista. „Astazi am reusit si am impins […]