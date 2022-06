Actualizarea strategiei de alimentare in sistem centralizat cu energie termica a municipiului Constanta scoasa din nou la licitatie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii sprijina, cu peste 8 milioane de lei, asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica in municipiile Fagaras, Gheorgheni si Bucuresti. Fondurile sunt raportate la consumul din lunile ianuarie si februarie 2022 . "Pana in prezent, din cele 400 milioane lei alocate…

- Consiliul local al municipiului Constanta se reuneste in sedinta extraordinara, vineri, 20 mai 2022, ora 10:00 Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta Consilierii locali municipali sunt chemati sa aprobe rectificarea bugetului local pe anul 2022…

- Data de 11 mai 2022 este o zi cu o insemnatate deosebita pentru locuitorii din arealul de deservire al CAA pentru ca in acest an se implinesc 110 ani de atestare documentara a existenței serviciului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Valoarea estimata fara TVA este de 131.950 leiPrimaria Constanta vrea sa actualizeze strategia de alimentare in sistem centralizat cu energie termica a municipiului. In acest sens, achizitioneaza servicii de elaborare Actualizarea strategiei de alimentare in sistem centralizat cu energie termica a municipiului…

- Societatea Termo Urban Craiova SRL, distribuitorul de energie termica in sistem centralizat al Consiliului Local Craiova, a anuntat ca, incepand de marti, sisteaza furnizarea caldurii catre consumatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare din municipiu ca urmare a cresterii temperaturilor…

- Primaria municipiului Constanta, cu sediul in Constanta, bulevardul Tomis, nr. 51, judetul Constanta, cod postal 900725, organizeaza licitatie de vanzare prin oferta in plic inchis pentru valorificarea lotului de 201 de vehicule fara stapan sau abandonate trecute in proprietatea municipiului Constanta…

- Primaria municipiului Constanta, cu sediul in Constanta, bulevardul Tomis, nr. 51, judetul Constanta, cod postal 900725, organizeaza licitatie de vanzare prin oferta in plic inchis pentru valorificarea lotului de 201 de vehicule fara stapan sau abandonate trecute in proprietatea municipiului Constanta…

- Serviciul de monitorizare media a activitatii Primariei Municipiului Constanta este scoasa la licitatie pentru 2.500 lei fara TVA luna, respectiv 30.000 lei fara TVA an Durata contractului va fi de 12 luni Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut iar data limita primire oferte este 11.04.2022,…