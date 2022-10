Actualitate medicală/ Mâncatul târziu dublează şansele de apariţie a foamei în comparaţie cu mâncatul devreme! Nutriționiștii avertizeaza de mult ca trebuie evitate mesele tarzii. Studii științifice au constatat ca ele maresc riscul de obezitate și anuleaza buna parte din beneficii dupa intervenții chirurgicale facute pentru slabire. Un nou studiu clinic efectuat de cercetatori de la Brigham and Womenʼs Hospital din Boston a fost publicat recent intr-o revista științifica. Specialiști care n-au participat la studiu l-au apreciat ca fiind deosebit de util in contextul raspandirii postului intermitent, metoda de slabire care implica abținerea de la mancare o anumita perioada din zi, potrivit MedicalNewsTodays,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

