Actualitate medicală/ Exerciţiile fizice pot ajuta la prevenirea declinului cognitiv în cazul femeilor Cat mai multi pasi pe zi, impreuna cu exercitii fizice de intensitate moderata pana la viguroasa, pot reduce riscul de aparitie a dementei si a tulburarilor de memorie la femei, conform rezultatelor unui studiu efectuat recent in Statele Unite, a relatat UPI, preluata de Agerpres. In cazul femeilor de 65 de ani si peste aceasta varsta, fiecare 31 de minute suplimentare pe zi de activitate fizica moderata pana la viguroasa au fost asociate cu un risc redus cu 21% de a dezvolta tulburari cognitive usoare sau dementa, potrivit studiului condus de cercetatori de la Universitatea din California, San… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

