Stiri pe aceeasi tema

- Medicul oncolog Mircea Savu de la Institutul Oncologic Bucuresti afirma ca inca exista pacienti diagnosticati cu cancer care recurg la tratamente gasite pe internet sau prin alte canale de comunicare. El da exemplul unui bolnav care a refuzat tratamentul, la indicatia unui energoterapeut, dar si al…

- Este nevoie urgenta de un sistem modern de transfuzii, deoarece avem pacienți care iși pierd viața din cauza lipsei de produse de sange, avertizeaza prof. univ. dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania. „Avem nevoie de un sistem modern de transfuzii. Pacientii nostri au nevoie…

- Proiectul legii pensiilor speciale, votat luni de deputatii din comisiile de specialitate, nu este o reforma a pensiilor speciale, ci este o lege de salvare a acestora, atacabila din nou la Curtea Constitutionala, susține deputatul USR Cristian Seidler, vicepresedinte al Comisiei pentru munca si protectie…

- Noul val de coronavirus care a cuprins Romania este generat de trei mutații de COVID-19, a anunțat medicul Sorin Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Medicul pneumolog reamintește și de importanța vaccinarii antigripale și antipenumococice, pe langa cea contra…

- La inceputul lunii, Ministerul Muncii a propus sa dezbatere un proiect de ordine menita sa majoreze suma acordata sub forma de vouchere, cu valoare septembrie de 20 de lei. In acest articol veți afla care vouchere vor fi mai mari cu 20 de lei pentru acești romani?! Proiectul care ii va enerva pe mulți.…

- Medicii italieni de la spitalul unde este internat un roman ranit in explozia de la Crevedia spun ca acesta este intubat si sedat, infectia pe care o are e o problema sistemica și va fi operat. Dr. Sergio Colombo, membru in conducerea sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva Generala de la spitalul…

- Valoarea tichetului de creșa va crește, din octombrie, de la 600 la 620 de lei, prevede un proiect de ordin pus azi in dezbatere la Ministerul Muncii. In prezent avem și doi emitenți de astfel de tichete pe suport electronic, dupa ce s-a pus problema, inclusiv printr-un proiect din Parlament, ca beneficiul…

- Tragediile din spitale din ultimele saptamani - gravida de doar 25 de ani care a murit la Botoșani fara niciun ajutor medical, sau cel al tinerei care a nascut pe un trotuar in fața spitalului din Urziceni - arata mai clar ca niciodata ca Romania are nevoie urgenta de o reforma in domeniul malpraxisului.…