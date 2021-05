Stiri pe aceeasi tema

- Kirk Douglas, care a murit in februarie 2020 la varsta de 103 ani, a cunoscut-o pe Anne in anul 1953, la Paris, in timp ce filma la pelicula "Act of Love". Un an mai tarziu, cei doi s-au casatorit in Las Vegas."Nu a fost romantic, insa era legal si noul sot i-a promis ca intr-o buna zi se vor casatori…

- Prințul consort a incetat din viața. Philip de Edinburgh, soțul reginei Elizabeta a II-a, a plecat la cele veșnice vineri, la palatul Windsor. “Cu profunda durere, Majestatea Sa anunța moartea iubitului sau soț, prințul Philip, duce de Edinburgh”, se spune in comunicatul dat publicitații de Palatul…

- Bucurie imensa pentru fanii fostului tenismen! Ion Țiriac va fi prezent in filmul despre viața unei mari vedete. Cine va interpreta rolul afaceristului roman in pelicula care este așteptata cu nerabdare de admiratorii vedetei? Viața unei legende va fi vazuta pas cu pas intr-un film. Ion Țiriac, prezent…

- Anca Țurcașiu este o femeie in toata firea și nu se teme sa-și spuna varsta sau greutatea. Vedeta a dezvaluit in direct, la Antena Stars, cate kilograme are la varsta de 50 de ani.Faptul ca a avut parinți cu probleme la capitolul greutate a facut-o sa dezvolte o obsesie din a se menține slaba.

- Avocatul lui Britney Spears a cerut oficial ca managerul cantaretei, Jodi Montgomery, sa il inlocuiasca pe tatal ei, Jamie Spears, ca tutore, informeaza Variety, potrivit News.ro. In documentul despus la tribunal saptamana aceasta, avocatul Samuel Ingham a cerut ca Jamie Spears sa renunte…

- Lucian Pinzaru, unul dintre actorii emblematici ai Teatrului Dramatic ''Fani Tardini" din Galati, s-a stins, marti, din viata, la varsta de 53 de ani, in urma unei boli necrutatoare, au anuntat reprezentantii institutiei de cultura, inforemaza Agerpres. Sicriul cu trupul neinsufletit al actorului…

- George Shultz, fost Secretar de Stat in administrația președintelui republican Ronald Reagan și marele arhitect al diplomației americane de la sfarsitul razboiului rece, considerat unul dintre cei mai mari strategi ai tuturor timpurilor, a incetat din viața sambata, 6 februarie, la varsta de 100 ani,…

- Cunoscutul actor canadian Christopher Plummer, celebru pentru rolul capitanului von Trapp alaturi de Julie Andrews in musicalul de succes din 1965 ''Sunetul muzicii'', a incetat din viata la varsta de 91 de ani, a anuntat vineri impresarul sau, citat de media americane, relateaza AFP.…