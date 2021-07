Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la premiera filmului „Annette”, Andie MacDowell a stralucit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes. Actrița a impresionat cu look-ul sau natural și ținuta impecabila. Andie MacDowell a excelat pe covorul roșu de la Cannes 2021, cu un look natural și o rochie Prada, care i-a pus…

- Ducesa de Cambridge, Kate, intra in carantina si isi anuleaza angajamentele, dupa ce o persoana cu care a intrat in contact a fost testata pozitiv cu covid-19, anunta luni Kensington Palace, relateaza Reuters, citat de news.ro ”Ducesa de Cambridge a intrat, saptamana trecuta, in contect cu…

- Productia filmului "Mission: Impossible 7" a fost oprita dupa ce o persoana a fost depistata pozitiv la Covid-19, scrie Variety, citat de news.ro Cel mai recent film din franciza cu Tom Cruise se filma in Marea Britanie. Un purtator de cuvant pentru Paramount si casa de productie Skydance…

- Organizatorii turneului de tenis de la Roland Garros au anuntat miercuri seara ca o pereche de dublu masculin a fost retrasa din competitie, dupa ce ambii jucatori au fost testati pozitiv la Covid-19, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres. Intr-o comunicat dat publicitatii miercuri…

- „Am fost testata negativ de doua ori inainte sa zbor spre Madrid. Din pacate, la sosire am primit un rezultat pozitiv. In aceste condiții, nu pot juca la turneul de aici. Ma simt bine, ma odihnesc și respect toate recomandarile și protocoalele medicilor. Abia aștept sa revin pe teren”, a transmis Bianca…

- Bianca Andreescu, 20 de ani, 6 WTA, nu va reveni in circuitul WTA nici nu ocazia turneului de la Madrid, care se va desfașura intre 29 aprilie și 8 mai in capitalșa Spaniei, informeaza HotNews.ro.Sportiva canadiana de origine romana a anunțat ca a trebuit sa renunțe la competiția patronata de Ion Țiriac,…

- O femeie din județul Cluj, in varsta de 70 de ani, vaccinata cu ambele doze de vaccin Pfizer, a murit recent in secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Turda, dupa ce a fost depistata cu Covid la doua luni dupa rapel. Cazul este unic in Romania.Persoana decedata avea rapelul facut in luna februarie,…