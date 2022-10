Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre cei mai bogați oameni de pe planeta se pregatesc sa petreaca Halloween-ul in Romania, la Castelul Bran. Printre ei se numara Elon Musk și Angelina Jolie. Peter Thiel, fondatorul PayPal, a ajuns deja in țara noastra. Miliardarii lumii se pregatesc de o mare petrecere care va avea loc la…

- Pe ce data pica Halloween in 2022. Cum se sarbatorește in Romania. Halloween-ul nu este o sarbatoare romaneasca, insa de ceva timp a ajuns sa fie celebrata și la noi in țara dupa anumite tradiții și obiceiuri. Sarbatoarea de origine celtica vine cu diferite obiceiuri și tradiții și romanii organizeaza…

- Hannah și Trey sunt din Statele Unite ale Americii și, dupa ce s-au casatorit in anul 2021, au decis ca in 2022 sa viziteze cat mai multe țari din Europa. Cei doi au ajuns in Romania, iar dupa o oprire in București, au pornit spre Brașov pentru a afla daca este cel mai frumos oraș […] The post Care…

- Aproximativ 1.500 de militari romani si aliati din Marea Britanie si Statele Unite ale Americii, cu peste 240 de mijloace tehnice, se vor instrui in perioada 3-14 octombrie, in cadrul exercitiului SARMIS 22 / OLT 22, in poligonul temporar de la Grohotis, din Traisteni si Valea Doftanei, se arata…

- Pavel Bartoș a fost plecat din Romania mai bine de o saptamana, prezentatorul de la „Vocea Romaniei” s-a bucurat de o vacanța la mare departare de țara, tocmai in America. Alaturi de el au fost soția și cele trei fetele ale lor. Intr-o postare pe Instagram, actorul a dezvaluit cat de bine s-au simțit,…

- Simona Halep iși face „incalzirea” pentru turneul de Flushing Meadows și iși incepe aceasta calatorie cu un meci in primul tur la Citi Open. Sportiva din Romania a fost primita superb de fani și a vorbit acest lucru in ultimul interviu pe care l-a acordat. Organizatorii turneului din Statele Unite ale…