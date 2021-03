Actrița Emma Stone a devenit mamă pentru prima oară Emma Stone (31 de ani) și soțul ei, producatorul Dave McCary (34 de ani), au devenit parinți pentru prima oara. Perechea s-a casatorit in secret anul trecut. Actrița a fost surprinsa purtand verigheta in timpul unui interviu virtual cu actrița Reese Witherspoon (45 de ani). Actrița Emma Stone a devenit mama pentru prima oara Actrița a nascut sambata, 13 martie 2021, potrivit TMZ . Pana la acest moment, cuplul nu a dezvaluit daca are o fiica sau un fiu. Emma și Dave sunt extrem de reținuți cand vine vorba despre viața lor privata. Pana acum, niciunul nu a vorbit public despre sarcina. Actrița a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

