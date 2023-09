Stiri pe aceeasi tema

- Margot Robbie, actrita din filmul "Barbie", s-a alaturat miercuri grevistilor pentru a manifesta in fata birourilor Netflix din Los Angeles. Cu pancarta in mana si purtand un tricou al Sindicatului actorilor SAG-AFTRA, actrita a marsaluit si in fata studioului Paramount.Prezenta lui Margot Robbie…

- Gala Oscarurilor onorifice, denumita Governors Awards, este organizata in fiecare an la Los Angeles pentru a recompensa artisti cu cariere exceptionale.Gala de inmanare a premiilor Oscar onorifice, considerata in general evenimentul care lanseaza noul sezon al trofeelor din industria cinematografica,…

- Printul Harry si numeroase vedete de la Hollywood, in frunte cu Leonardo Di Caprio, au asistat la primul meci pe care starul argentinian Lionel Messi l-a disputat la Los Angeles, alaturi cu noua sa echipa, Inter Miami, informeaza cotidianul Marca.

- Filmele de succes occidentale contravin valorilor rusești și nu merita sa fie difuzate in cinematografele din țara, a insistat Ministerul Culturii de la Moscova, in contextul in care guvernului rus i s-a cerut sa permita difuzarea variantelor piratate ale acestor pelicule in ciuda embargoului impus…

- Actrita Margot Robbie este bine rasplatita pentru rolul sau cheie din filmul „Barbie”. Vedeta si producatoarea din spatele celui mai mare succes al verii urmeaza sa castige aproximativ 50 de milioane de dolari din salariu si bonusuri de box office, scrie Variety.Regizoarea si co-scenarista filmului…

- Actrita Margot Robbie este bine rasplatita pentru rolul sau cheie din filmul „Barbie”. Vedeta si producatoarea din spatele celui mai mare succes al verii urmeaza sa castige aproximativ 50 de milioane de dolari din salariu si bonusuri de box office, scrie Variety, potrivit news.ro.Regizoarea si co-scenarista…

- Alejandro Gonzalez Inarritu este al doilea regizor mexican care a castigat atat Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, cat si premiul pentru cel mai bun regizor al Directors Guild of America, dupa Alfonso Cuaron in 2014, scrie Agerpres . Este primul regizor mexican nominalizat la Premiul Oscar pentru…

- Actorii greviști de la Hollywood și-au aratat dragostea pentru hitul de televiziune „Bridgerton”, marți (18 iulie), la linia de pichet, in fața Netflix, din Los Angeles, imbracandu-se in ținute in stilul secolului al XVIII-lea, conform Reuters. Umbrelele erau utile pentru a-și face umbra, sub soarele…