Actrita care s-a revoltat la adresa aplicatiilor de mobil care te fac mai slaba Actrita care s-a revoltat la adresa aplicatiilor de mobil care te fac mai slaba Aplicatiile de editare a fotografiilor sunt din ce in ce mai populare si o multime de oameni le folosesc pentru a arata mai bine pe retelele de socializare decat in realitate. Iata insa ca Lili Reinhart, actrita cunoscuta publicului din serialul Riverdale, a criticat public aplicatiile de mobil care te fac mai slaba. Conform actritei, aceste aplicatii sunt periculoase si pot cauza boli precum bulimia sau anorexia, intrucat creeaza asteptari nerealiste in ceea ce priveste standardele de frumusete. @lilireinhart thank… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

