Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu, secretarul adjunct al PSD, a reacționat dupa ce europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat ca depune plangere penala impotriva Liei Olguța Vasilescu.Citește și: Active Watch, plangere la CNCD și CNA dupa declarația Liei Olguța Vasilescu: 'In spatele acestor vorbe baltesc…

- Printul Harry a depus plangere in justitie impotriva companiei care detine mai multe tabloide britanice, printre care si The Sun, a indicat vineri acest grup de presa, la cateva zile dupa lansarea unor proceduri judiciare similare impotriva Mail on Sunday in legatura cu publicarea unei scrisori private…

- Catalin Ivan a anunțat ca va depune o plangere penala impotriva membrilor BEC, pentru abuz in serviciu. Partidul sau, ADN, va sesiza organele competente in cazul celorlalți candidați ale caror dosare de semnaturi au conținut iregularitați dar care nu au facut obiectul plangerii depuse de BEC."Catalin…

- Viorel Catarama a anunțat ca va depune o plangere penala impotriva BEC pentru abuz in serviciu. Totodata, el a afirmat ca il va da in judecata pe președintele AEP și va sesiza CNCD, dupa ce BEC a respins candidatura acestuia la prezidențiale și a sesizat Parchetul privind unele semnaturi false.„Am…

- Guvernul depune plangere penala impotriva lui Iohannis. Anuntul a fost facut de premierul Viorica Dancila, in Comitetul executiv al PSD. Ea a precizat si motivul: seful statului a declarat ca Executivul este corupt.