Stiri pe aceeasi tema

- Oligarhul rus Roman Abramovich spera sa finalizeze cat mai repede vanzarea lui Chelsea și se pare ca se afla in negocieri pentru a cumpara un club de fotbal spaniol, care a trecut prin momente dificile in ultima vreme, susțin cei de la „The Mirror”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Jada Pinkett Smith s-a abținut pana acum sa comenteze reacția violenta a soțului sau, Will Smith, din timpul galei premiilor Oscar. Actorul Will Smith l-a palmuit pe comediantul Chris Rock la gala premiilor Oscar pentru ca a facut o gluma pe seama soției sale, Jada Pinkett Smith, relateaza BBC. Intr-o…

- Scandalul de la Premiile Oscar i-a adus Oanei Roman amintiri neplacute. Dupa ce a marturisit ca nu tolereaza glumele care țin de aspectul fizic al unei persoane sau de probleme de sanatate, vedeta a dezvaluit ca partenerul ei, Marius Elisei, a avut alopecie, boala pe care o are soția lui Will Smith,…

- Actorul Will Smith s-a ridicat pe scena ceremoniei Oscar și in emisie direscta i-a dat o palma colegului sau Chris Rock. Incidentul a avut loc dupa ce Rock a facut o gluma nereușia despre soția actorului, Jada Pinkett Smith, transmite Noi.md cu referire la stiri. Potrivit BBC, soția actorului americat…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca invadatorii ruși jefuiesc proprietați, fura mașini sau chiar aparatura electrocasnica și alimente pe care le trimit apoi in Rusia, scrie pravda.com.ua.

- Nu doar presa din Romania scrie despre cei doi, ci și presa din strainatate. Anamaria Prodan a fost ceruta in repetate randuri pentru a oferi informații despre divorț, dar printre altele a amintit mereu și de viața sa profesionala care a spart, de asemenea, granițele.

- In timp ce razboiul din Ucraina, declansat de invazia Federatiei Ruse in tara vecina, face tot mai multe victime colaterale in randul civililor, iar negocierile dintre cele doua state nu produc un rezultat concret privind incetarea focului, presa rusa relateaza cu privire la un proiect numit „Ucraina…

- Ex-avocata Ala Popa i-ar fi fost complice fostului procuror general adjunct, Igor Popa, în dosarul intentat pentru îmbogatire ilicita. Procuratura Anticoruptie a emis o ordonanta de punere sub învinuire a Alei Popa, transmite anticoruptie.md. Informatia a fost confirmata…