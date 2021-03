Actorul Simon Baker, surprins în ipostaze tandre cu noua iubită Actorul Simon Baker (51 de ani), protagonistul serialului The Mentalist, și soția lui, Rebecca Rigg (53 de ani), s-au separat dupa aproape trei decade de relație. Perechea s-a desparțit in luna aprilie a anului 2020, dupa 29 de ani impreuna. Recent, actorul a fost surprins in ipostaze tandre alaturi de noua iubita, modelul și designerul Laura May Gibbs (36 de ani). Perechea a fost fotografiata la malul oceanului in Byron Bay, Australia. Actorul Simon Baker, surprins in ipostaze tandre cu noua iubita Laura este fondatoarea brandului sustenabil de activewear numit Nagnata. Compania a fost fondata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

