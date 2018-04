Stiri pe aceeasi tema

- R. Lee Ermey a murit in urma unor complicatii aparute in urma unei pneumonii. Cel mai cunoscut rol al sau l-a jucat in 1987, in Full Metal Jackett, regizat de Stanley Kubrick, unde avea sarcina de a antrena un grup de recruti. Ultimul sau film jucat a fost The Watch, in 2012, cand a interpretat rolul…

- Lungmetrajul "Get Out", un thriller cu accente horror si de satira, care denunta rasismul din Statele Unite, a castigat principalul trofeu - cel mai bun film - la gala Independent Spirit Awards sambata seara la Los Angeles, cu o zi inainte de decernarea premiilor Oscar, informeaza Reuters si AFP.…

- Actrita Emma Chambers, cunoscuta din filmul "Nothing Hill", a murit miercuri la varsta de 53 de ani, a anuntat sambata agentul ei, potrivit deadline.com.Citeste si: O romanca a CUCERIT juriul la Berlinala: Premiu IMPORTANT pentru filmul regizoarei Adina Pintilie Agentul ei, John Grant,…

- Cantaretul american Vic Damone, devenit celebru in perioada 1940 - 1950, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat luni familia sa, citata de Reuters. Vic Damone, cunoscut pentru piese precum "You're Breaking My Heart" (primul loc in topul american), "I Have But One Heart" si "You Do", a murit la…

- Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, lider mondial in comercializarea de mobilier si decoratiuni interioare, a murit la varsta de 91 de ani, a anuntat, duminica, filiala suedeza a grupului, pe contul sau de Twitter, transmite AFP. Kamprad a infiintat IKEA la varsta de 17 ani si a transformat-o intr-unul…

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- Contactat telefonic de Reuters, fiul ei, Theo Downes-Le Guin, a spus ca nu cunoaste cu certitudine cauza mortii mamei sale, dar ca probabil aceasta a suferit un infarct, avand in vedere ca in lunile recente a avut probleme cu inima. Le Guin este cunoscuta, intre altele, pentru seria bestseller „Earthsea",…