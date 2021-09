Stiri pe aceeasi tema

- Emoții uriașe astazi pentru Larisa Udila, asta deoarece va deveni mamica pentru prima data. Vedeta a ajuns la spital in urma cu puțin timp, a fost internata și din moment in moment va naște.

- Brigitte Pastrama s-a transformat total dupa ce a decis impreuna cu soțul ei sa renunțe la viața publica, asta ca urmare a problemelor cu legea. Vedeta a aparut la ziua de naștere a Vicai Blochina cu un nou look, blonda și cu parul scurt.

- Dana Rogoz este in culmea fericirii! Are o familie frumoasa, un soț care o iubește și doi copii adorabili. Recent, vedeta le-a impartașit fanilor de pe rețelele de socializare cum a fost la petrecerea de rupere a turtei fetiței sale, Lia. La eveniment au participat doar rudele și cei mai apropiați prieteni,…

- Cristina Cioran a dezvaluit intr-o postare pe rețelele de socializare ca s-a vaccinat anti-COVID-19. Vedeta a nascut prematur in urma cu aproape trei saptamani o fetița, la doar 29 de saptamani. Marți, pe 3 august, Cristina Cioran a incarcat pe pagina ei de Instagram o fotografie in care apare intr-un…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au plecat impreuna in vacanța? Vedeta abia a anunțat ca este o femeie libera, așa ca s-a gandit sa profite de vremea frumoasa și sa plece in Grecia, Santorini. Totuși, acolo se afla și fostul ei soț! Bianca Dragușanu și Alex Bodi au surprins pe toata lumea. Unde au fost…

- Noi detalii din desparțirea furtunoasa și neașteptata dintre Monica Gabor și Mr. Pink. Ce mesaj tranșant a oferit fosta doamna de la Izvorani? Modelul a fost mai aspru decat ar fi crezut fanii. Monica Gabor, mesaj tranșant dupa desparțirea de Mr. Pink Monica Gabor și Mr. Pink s-au desparțit! Vedeta…

- Actorul Wentworth Miller a marturisit pe internet ca sufera de autism, boala pe care a descoperit ca o are in urma cu un an. Fanii vedetei din celebrul serial „Prison Break” sunt șocați și il susțin pe Miller, mai ales dupa ce, in anul 2013, a anunțat ca este gay.