- Actorul german Christian Oliver, cunoscut pentru rolurile sale din filmele "Speed Racer" si "Salvati de clopotel", a murit impreuna cu cele doua fiice ale sale intr-un accident de avion in Caraibe, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.

- O femeie a murit si trei persoane au fost ranite, in urma unui accident rutier produs in apropiere de localitatea tulceana Valea Teilor.Potrivit informatiilor transmise de Inspectortul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Tulcea, la fata locului au fost mobilizate doua echipaje de salvatori cu o autospeciala…

- La data de 15 decembrie 2014 a avut loc un accident aviatic in zona lacului Siutghiol. In urma incidentului, patru persoane ce faceau parte din echipajul elicopterului SMURD si au pierdut viata. Este vorba despre: pilotul cmdr. Petre Corneliu Catuneanu, copilotul cpt. cmdr. Ginel Claudiu Cracanel, medicul…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un accident rutier in județul Suceava, dupa ce mașina sa s-a rasturnat, conform Mediafax.ISU Suceava a fost anunțat la ora 2:30 despre producerea unui accident rutier pe un drum in localitatea Petia, la ieșire spre localitatea…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara pe drumul care face legatura intre Dumbraveni și localitatea Bursuceni din comuna Verești. Potrivit ISU Suceava in accident au fost implicate doua mașini. In urma impactului patru persoane au ramas incarcerate. La fața locului au intervenit pompierii militari…

- Conditiile meteo vitrege si neatentia au stat la baza unui accident grav produs luni dimineata pe DN 69 in apropiere de Sanandrei. Un barbat, in varsta de 37 de ani, a condus un autoturism pe DN 69, iar la un moment dat, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu ...…

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața pe o șosea din județul Arad. O mașina și un TIR s-au ciocnit pe DJ 682, intre Ususau și Lipova, iar doua persoane aflate in mașina au ramas incarcerate. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Secției Barzava cu o autospeciala pentru descarcerare…