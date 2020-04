Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din California a fost arestat pentru ca si-a lovit mama care ascunsese hartia igienica a familiei, de teama ca el va folosi prea multa in aceasta perioada de penurie asociata coronavirusului, relateaza vineri AFP. Politia a fost chemata in toiul noptii pentru a interveni in zona Saugus, situata…

- Cantaretul american Bill Withers, interpret al unor piese celebre precum "Lean On Me" si "Ain't No Sunshine", a murit din cauza unor complicatii cardiace la varsta de 81 de ani, a anuntat vineri familia artistului, citata de BBC. Starul american a murit luni, 30 martie, intr-un spital din Los Angeles,…

- Autoritațile din California au cerut tinerilor sa urmeze masurile de siguranța împotriva noului coronavirus, dupa moartea unei adolescente în apropiere de Los Angeles, potrivit AFP.Oficialii de sanatate din Los Angeles au anunțat trei noi morți de coronavirus, inclusiv „un…

- Competitia pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an din SUA a ramas practic o cursa in doi dupa Super Martea electorala, Joe Biden si Bernie Sanders obtinand sprijin de la categorii divergente din electoratul american, noteaza Reuters si DPA.…

- Putini actori au trecut prin atatea aventuri ca Harrison Ford, care a strabatut galaxiile cu "Star Wars" si a descoperit locuri secrete ca Indiana Jones. Acum veteranul actor, care a participat la o ampla lista de odisee cinematografice, prezinta noul sau film "The Call of the Wild", (Chemarea strabunilor)…

- Filmarile la cea de-a cincea parte a francizei "Indiana Jones", realizata de Steven Spielberg, vor incepe in curand, crede Harrison Ford. Premiera este anuntata pentru 2021, potrivit news.ro.Intrebat de CBS despre rolurile emblematice Han Solo si Indiana Jones, Harrison Ford a spus ca este…

- Rapperul și actorul american 50 Cent a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, iar la ceremonie a beneficiat de o prezentare a carierei sale din partea celui care s-a declarat "bunul sau prieten" Eminem, potrivit Variety, scrie Mediafax.In urma cu aproape 20 de ani, Marshall…