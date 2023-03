Actorul Alex Bogdan este una din puținele vedete care are curajul sa recunoasca faptul ca a avut mari probleme cu jocurile de noroc. Un viciu puternic unde s-au dus mulți bani ai sai. Vedeta Pro TV a bagat sume mari in cazinouri pania la 30 de ani, perioada in care a fost dependent de acest viciu devenit mai important și decat activitatea sa profesionala. ”Am fost pațit rau! Ești intr-un punct in care cazi si te prinde pentru ca esti o fire vicioasa, m-a prins chestia aia si am avut 9 ani in care am fost rau. Am pierdut cumulat 150.000 de euro. Apartamentul. Mi-a ținut mama mea evidența. Cand…