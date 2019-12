Stiri pe aceeasi tema

- „Sacrificiul”, ultimul episod din primul sezon. Ioana a fugit inainte de cununia civila cu Andrei, lasand in urma un bilet. Lili a fost pacalita, chiar cand credea ca a caștigat un razboi. Eva și Ștefan Oprea s-au sarutat, in timp ce mai multe personaje au luat decizii radicale.

- Șoc imens la finalul primului sezon al serialului „Sacrificiul”! Ioana a fugit, chiar inainte de cununia ei civila, lasand in urma un bilet pentru Andrei, care aștepta sa ii devina soț.

- Andreea Balan este una dintre cele mai indragite vedete de la noi. Cantareața este apreciata foarte mult pentru spectacolul pe care il face pe scena, dar și pentru familia pe care a reușit sa o construiasca alaturi de George Burcea. Anul acesta vor petrece Craciunul in 4 și deja au inceput pragatirile

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman joaca impreuna in a cincea producție TV. Dupa “O noua viața”, “Pariu cu viața”, “O gramada de caramele”, “Fructul Oprit”, indragitul cuplu poate fi urmarit și in serialul “Sacrificiul”, difuzat la Antena 1. Cum au performat pe platourile de filmare am aflat direct…

- Actorul Ștefan Pavel, pe care telespectatorii il vad deja in serialul de comedie „Mangalița” de pe Antena1, in rolul lui Dumitru Bozovici, un jurnalist de investigație independent, și-a facut singur cascadoriile din serial. „Din fericire, nu au fost unele foarte riscante și nici nu am ramas cu vreun…

- Actrita Cristina Ciobanasu a avut parte de momente memorabile, alaturi de colegii sai. Si-a sarbatorit ziua de nastere la munca, langa actorii din serialul Sacrificul. Au fost emotii pe platoul de filmare, au fost si cadouri. Si au curs cele mai frumoase urari si lacrimi de bucurie.