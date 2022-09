Ministerul rus de Externe a anunțat, luni, ca a impus sancțiuni impotriva a 25 de oficiali americani și „personalitați culturale”, printre care cunoscuții actori Ben Stiller și Sean Penn, relateaza Interfax. „Ca raspuns la sancțiunile personale in continua extindere impotriva cetațenilor ruși de catre administrația Biden (…) este introdusa o interdicție permanenta de intrare in […] The post Actorii Ben Stiller și Sean Penn, in vizorul rușilor. Le-au fost impuse sancțiuni „permanente” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .