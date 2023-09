Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Acțiuni informative ale polițiștilor din Alba, in mai multe școli: Consumul de droguri, bullyingul și siguranța online, printre subiecte FOTO| Acțiuni informative ale polițiștilor din Alba, in mai multe școli: Consumul de droguri, bullyingul și siguranța online, printre subiecte In perioada 11-…

- Polițiștii din Alba, impreuna cu reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba Iulia, au continuat acțiunile informativ – preventive in cadrul campaniei intitulata ”Cand drogurile și alcoolul preiau controlul volanului, se inchide drumul libertații!”. Astfel, zeci de…

- In aceasta saptamana, peste 200 de copii și adolescenți, aflați in taberele de agrement din Ighiu și Cetea, au luat parte la intalniri in cadrul carora au fost abordate subiecte legate de siguranța. Polițiștii Biroului Siguranța Școlara, alaturi de cei ai Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații…

- La data de 24 august a.c., incepand cu ora 11.00, in Parcul din zona Hotelui Central din orașul Calimanești, polițiștii Serviciului Rutier, Biroului Siguranța Școlara, Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, Poliției orașului Calimanești, impreuna cu reprezentanți ai Centrului de Prevenire,…

- In ultimele doua saptamani, peste 500 de copii și adolescenți, aflați in taberele de agrement din Ighiu, Albac și la școlile de vara din Patranjeni, Zlatna și Micești, Alba Iulia, au luat parte la intalniri in cadrul carora au fost abordate subiecte legate de siguranța. Polițiștii Biroului Siguranța…

- Miercuri, pe 12 iulie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean din Constanta au desfasurat o campanile de informare cu privire la preveirea infractiunilor specifice sezonului estival. Ieri, la data de 12 iulie, politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu…

- In perioada 26 – 30 iunie 2023, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiștii Biroului Siguranța Școlara, ai Serviciului de Acțiuni Speciale și cei ai Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, specialiști ai Centrului de Prevenire,…

- Polițiștii, alaturi de reprezentanții altor instituții din MAI desfașoara activitați dedicate creșterii siguranței minorilor, pe perioada vacanței de vara. Minori aflați in zone de agrement vor lua parte la lecția siguranței, pe parcursul intregii veri. In saptamana 19 – 23 iunie 2023, polițiștii Compartimentului…