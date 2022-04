Activitatea de videochat poate fi fiscalizată prin drepturi de autor, CIM-ul nu e obligatoriu Relația dintre un studio de videochat și modelele sale nu poate fi una de munca din cauza specificului activitații, soluția legala fiind reprezentata de incheierea unor contracte de cedare a drepturilor de autor. Soluția identificata a fost confirmata de instanța, dupa ce un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani a fost clasat la inceputul acestui an in cazul unui proprietar a mai multor studiouri de tip videochat din Romania. Avocații din cadrul echipei de drept penal a Zamfirescu Racoți Vasile&Partners (ZRVP) au aratat ca, in cazul activitații prestate de modelele de videochat, specificul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Cristian Vasilcoiu, a anuntat ca, in momentul de fata, in Romania sunt inregistrate 3.286 de contracte de munca ale unor cetateni ucraineni, cu 728 mai multe decat in data de 24 februarie, de cand a debutat conflictul din Ucraina. „Si,…

- Guinot a lansat soluția pentru stimularea activitații celulare și a longevitații pielii Guinot Paris, lider mondial in soluții de frumusețe profesionala, a lansat conceptul inovator LONGUE VIE, bazat pe cele mai recente descoperiri științifice, ce are ca scop prelungirea vieții celulare a pielii noastre.…

- Ce greșeala majora a facut Catalin Maruța in relația cu fiul sau David. Prezentatorul La Maruța a povestit totul in ediția de azi a emisiunii, intr-o discuție pe care a avut-o cu invitații sai: dr. Cristian Andrei și actrița Tania Popa. Dupa ce Tania Popa a facut dezvaluiri neașteptate despre viața…

- Un numar de 3.012 contracte de munca ale cetațenilor ucraineni au fost inregistrate pana in prezent in Revisal, potrivit datelot publicate sambata de catre secretarul de stat in Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu. „Task-force de weekend: 3.012 contracte de munca ale unor cetateni ucraineni inregistrate…

- Un numar de 3.012 contracte de munca ale unor cetateni ucraineni au fost inregistrate pana in prezent, in Revisal, mai multe cu 346 decat pe data de 24 februarie, arata datele publicate, sambata, de secretarul de stat in Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu. "Task-force de weekend: 3.012 contracte…

- Presedintele CNCAV, Andrei Baciu, a discutat, miercuri, cu medicii de familie despre integrarea activitatii de vaccinare in Programul Ministerului Sanatatii. „Misiunea Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea se va incheia in saptamanile viitoare”, a transmis Baciu.…

- Profesorul universitar doctor Cristian Barna, originar din Gherla, expert in studii de Securitate, a vorbit sambata dimineața la Pro TV despre situatia pe frontul din Ucraina. Cristian Barna a vorbit despre situația actuala din țara vecina, a explicat logica in care evolueaza razboiul, a adus argumente…