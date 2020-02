Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare zi din ultima saptamana, in medie, peste 650 de timișeni s-au prezentat la medic cu afecțiuni de sezon. Astfel, in perioada 10-16 februarie... The post Mii de timișeni, afectați de infecții virale. 40 de romani au murit din cauza gripei appeared first on Renasterea banateana .

- Un numar de 75 unitati de invatamant din Bucuresti au vineri activitatea suspendata partial (n.r. la unele clase sau grupe) din cauza gripei, iar cinci unitati au activitatea suspendata integral...

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a actualizat, joi, situația unitaților de invațamant cu activitate suspendata din cauza absențelor inregistrate in contextul epidemiei de gripa. Gradinița nr. 13 din Alba Iulia, aflata pe lista celor șapte unitați din județ, a fost inchisa in totalitate, temporar.…

- Suspendarea partiala sau integrala a cursurilor in mai multe unitati de invatamant din tara din cauza gripei afecteaza, in prezent, 5.530 de elevi, informeaza vineri Ministerul Educatiei. Potrivit...

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la zece. Ultima persoana care a murit din cauza gripei este un copil in varsta de 12 ani, nevaccinat antigripal. Copilul de 12 ani a fost adus miercuri la un spital din Capitala cu insuficienta respiratorie, medicii l-au intubat, insa din pacate nu…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 11. Anunțul a fost transmis, joi, 30 ianuarie 2020 de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a decedat din cauza gripei este un copil…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la noua, a anuntat, miercuri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Accesul vizitatorilor in Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitala este restricționat din cauza gripei, informeaza reprezentanții spitalului. In aceasta unitate au fost confirmate doua cazuri de gripa de tip A, anunța MEDIAFAX.Avand in vedere faptul ca in perioada 15 - 20 ianuarie…