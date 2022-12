Stiri pe aceeasi tema

- Poetul sucevean, Constantin Severin, a luat Marele Premiu la Premiul Internațional de Poezie „Aco Karamanov” din Macedonia de Nord. ”O veste incredibila am primit aseara din Macedonia de Nord, țara in care poezia a devenit un fenomen de masa și in care marele poet Nichita Stanescu a caștigat in 1982…

- In data de 16 noiembrie in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Vicovu de Sus, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 151 persoane din care 107 au fost cetațeni ucraineni; ▪ 56 mijloace de transport ( 5 camioane ). In perioada sus menționata, pe sensul de ieșire,…

- Un enoriaș sucevean a sesizat Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ca un preot de la o parohie din județ caterisit propovaduiește in continuare pe Facebook și Twitter. „Binecuvantați, parinte Calinic, am o intrebare despre fostul parinte … care a fost caterisit. Dupa cum vedeți, el inca mai propovaduiește…

- Președintele interimar al USR PLUS Suceava, primarul din Milișauți, Vasile Carare, a declarat ca organizația pe care o conduce condamna „preschimbarea carnetului de membru de partid" al senatorului Gheorghița Mindruța in tabara puterii, dupa inscrierea acestuia in PSD. „USR PLUS a ...

- Senatorul sucevean Gheorghița Mindruța s-a inscris in PSD. Potrivit unor surse politice, recomandarea pentru inscrierea in PSD a senatorului Gheorghița Mindruța a fost facuta de liderul social-democraților din Falticeni, primarul Catalin Coman. Adeziunea senatorului sucevean la PSD a fost aprobata ...

- Avioane rusești capabile sa transporte bombe nucleare au fost vazute la o baza de langa Finlanda, avertizeaza Israelul. O firma israeliana de informații a publicat imagini din satelit in care se observa o „prezența neregulata” a bombardierelor strategice rusești la baza aeriana Olenya, langa Finlanda.…

- Societațile de asigurare inregistrate in Romania au realizat Prime Brute Subscrise (PBS) de 8,76 miliarde de lei, in prima jumatate a acestui an, releva datele agregate in Raportul privind evoluția pieței de asigurari in semestrul I 2022. Acestor sume li se adauga subscrierile locale ale companiilor…

- Una dintre cele mai mari surprize din actualul sezon competițional al Ligii Florilor, la handbal feminin, este formația Gloria Buzau. Echipa buzoiana este lider in campionat cu cinci victorii din tot atatea partide disputate, fiind inaintea unor formații precum CSM București sau Rapid București. Supriza…