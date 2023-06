Activistul politic Daniel Ellsberg, cunoscut pentru „Pentagon Papers”, a murit la 92 de ani. Fusese diagnosticat cu cancer pancreatic

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 11 ani a murit dupa ce și-a pierdut cunoștința la bordul unui zbor Turkish Airlines in drum spre New York din Istanbul, serviciile medicale nu au putut sa-l resusciteze dupa ce avionul a aterizat de urgența la Budapesta, a informat agenția de presa MTI. citata de Reuters. MTI a spus ca Serviciul…

- Comitetul Olimpic din Kosovo i-a cerut Comitetului International Olimpic (CIO) sa deschida proceduri disciplinare impotriva lui Novak Djokovici, acuzandu-l pe sarb ca a alimentat tensiunile cu mesajul “Kosovo este inima Serbiei”, la French Open, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Luni, Novak Djokovici,…

- Unul dintre cei mai apreciati medici de la Maternitatea Cuza Voda, dr. Carmina Schaas, in varsta de 58 de ani a murit azi noapte in timpul garzii. Din primele informatii, a fost solicitata interventia echipajelor de prim ajutor, insa nu au mai putut sa o resusciteze, fiind constatat decesul.

- Ploile torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren in vestul statului african Rwanda au provocat moartea a cel putin 95 de persoane, a anuntat miercuri un oficial guvernamental, in timp ce autoritatile locale continua operatiunile de cautare a persoanelor ramase blocate in locuinte,…

- Actorul si cantaretul Harry Belafonte, care s-a dedicat si activismului politic, a murit marti, la New York, la varsta de 96 de ani, conform unei informatii publicate de New York Times, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin unsprezece persoane au murit, duminica, din cauza insolatiei, dupa ce au participat la un eveniment la care a fost prezent si ministrul de interne al Indiei, la periferia orasului Mumbai, relateaza Reuters. Sute de mii de oameni au participat duminica dupa-amiaza la o ceremonie de premiere,…

- Un cunoscut jurnalist sportiv a fost gasit in apartamentul sau la sapte luni dupa ce a murit. Potrivit milano.corriere.it, Pier Attilio Trivulzio, care avea 83 de ani, a murit din cauze naturale, anunța antena3.ro.In ultimii ani de viața a trait izolat și nimeni nu s-a interesat de soarta lui. El…

- Lance Reddick, cunoscut din serialul The Wire, a murit la varsta de 60 de ani, potrivit presei americane. Reddick a fost, de asemenea, cunoscut pentru rolul lui Charon in franciza John Wick.Publicistul acestuia a declarat ca artistul a murit in casa sa din Los Angeles din cauze naturale, noteaza BBC.