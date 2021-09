Grupul Insulate Britain – care a blocat deja in mai multe randuri periferia Londrei in ultimele zile – cere o mai buna izolare a locuintelor in Regatul Unit, in lupta impotriva modificarilor climatice. Grupul a anuntat intr-un comunicat ca peste 40 de manifestanti au blocat autostrada A20, in apropierea celui mai important port britanic de la Canalul Manecii, catre Franta. Politia din Kent a confirmat ”o manifestatie care a antrenat perturbari ale traficului (rutier) la Dover”, pe autostrada A20. Insulate Britain – politely asked to move by police or they’d be arrested. Gently removed as 17 are…