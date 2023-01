Stiri pe aceeasi tema

- Suedeza Greta Thunberg se numara printre activistii de mediu retinuti marti in timpul unui protest impotriva demolarii catunului Luetzerath din Germania, care sa permita extinderea unei mine de carbune, a anuntat politia germana, transmite Reuters. Greta a fost retinuta in timp ce protesta la mina de…

- Suedeza Greta Thunberg se numara printre activistii de mediu retinuti marti in timpul unui protest impotriva demolarii catunului Luetzerath din Germania, care sa permita extinderea unei mine de carbune, a anuntat politia germana, transmite Reuters. Greta a fost retinuta in timp ce protesta la mina de…

- Suedeza Greta Thunberg se numara printre activistii de mediu retinuti marti in timpul unui protest impotriva demolarii catunului Luetzerath din Germania, care sa permita extinderea unei mine de carbune, a anuntat politia germana, transmite Reuters. Greta a fost retinuta in timp ce protesta la mina de…

- Greta Thunberg a fost reținuta marți, 17 ianuarie, de poliție in timpul unei demonstrații in Germania. Activista de mediu, in varsta de 20 de ani, a participat la protestele impotriva demolarii satului Luetzerath, relateaza Sky News și Die Welt . Aproximativ 70 de activiști de mediu s-au așezat marți…

- Suedeza Greta Thunberg se numara printre activistii de mediu retinuti marti in timpul unui protest impotriva demolarii catunului Luetzerath din Germania, care sa permita extinderea unei mine de carbune, a anuntat politia germana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Ecologista Greta Thunberg a fost reținuta de poliție in micul sat german Luetzerath in timpul unui protest impotriva exploatarii carbunelui. Tanara in varsta de 20 de ani a fost saltata de polițiști in satul german Luetzerath. Satul este amenințat sa fie distrus pentru a face loc unei noi mine de carbune,…

- Aproape 50 de tone de deseuri, imbracaminte, incaltaminte, mobilier si saltele uzate au fost oprite la intrarea in tara, la puncte de trecere a frontierei din vestul tarii. Politistii de frontiera de la Bors II, judetul Bihor, si Nadlac II, judetul Arad, impreuna cu lucratori din cadrul Comisariatelor…

- Poliția germana a facut mai multe percheziții la activiștii de mediu de la gruparea Last Generation (Ultima generație) din Germania, transmite Reuters. Gruparea a ținut recent prima pagina a ziarelor germane prin blocarea unor piste de aterizare și vandalizarea unor muzee. Fii la curent cu…