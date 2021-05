Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM depaseste luni 440 de lei pe MWh in orele de varf, in contextul opririi planificate a unitatii 2 de la Cernavoda, potrivit datelor operatorului bursier, analizate de AGERPRES. Pretul mediu pentru intreaga zi de luni este 330 de lei/MWh,…

- UiPath, prima companie romaneasca ce a ajuns pe cea mai mare bursa la nivel mondial si care in sase ani a ajuns sa valoreze de la 8 milioane de dolari la peste 35 miliarde de dolari, este un exemplu in toata lumea. Prin listarea la bursa de la New York, cea mai mare din lume, UiPath poate…

- Acțiunile UiPath au crescut pana la 26% miercuri in timpul debutului public la Bursa de Valori din New York, aducandu-și evaluarea la 37 de miliarde de dolari. Fondata in București, Romania, startup-ul software-ului de automatizare s-a deschis la 65,50 USD, cu 17% mai mare decat prețul inițial de oferta…

- ​Fondatorul UiPath, Daniel Dines, a afirmat, într-o declarație de presa transmisa StartupCafe.ro, ca este „incredibil de mândru” ca UiPath este „prima companie nascuta în România care se listeaza” la Bursa de la New York, el amintind ca în urma cu…

- UiPath, primul unicorn romanesc, ar putea fi evaluat la peste 33 miliarde de dolari in debutul de miercuri pe Bursa de pe Wall Street, pe fondul sporirii apetitului investitorilor pentru actiunile in crestere rapida din domeniul tehnologiei, transmite Reuters. La ora 10:51 ET, dupa deschiderea…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 265 lei pe MWh in luna martie 2021, cu 85,9% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 143 lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului…

