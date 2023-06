Stiri pe aceeasi tema

- Benchmark continua dezvoltarea business-ului sau din Romania, prin construirea unei noi unitați de producție la Brașov, in parcul industrial ICCO de la Ghimbav, investiția, in valoare de 10 milioane de dolari, urmand sa fie finalizata in aceasta toamna. „Rezultatele noastre din ultimii ani, in care…

- Unii investitori si grupuri ecologiste au criticat de mult timp Toyota pentru ca a intarziat sa adopte vehiculele electrice, spunand ca a fost in decalaj fata de Tesla si alti producatori auto, pe fondul cererii globale in crestere. Cel mai mare producator de automobile din lume dupa vanzari a reactionat…

- Livrarile globale au crescut in perioada raportat cu 12,6%, potrivit datelor publicate anterior de Skoda. Compania a declarat ca a inregistrat o cerere sustinuta, iar vanzarile mai mari in sudul si vestul Europei au sporit livrarile. Skoda incearca sa-si revina anul acesta din lipsa de piese care a…

- Parcarile supraetajate construite cu ani in urma au fost proiectate luand in calcul incarcari temporare specifice vehiculelor pe benzina si motorina, care sunt mult mai usoare decat masinile electrice. Specialistii spun ca structurile nu trebuie supuse unor greutati superioare. Noile masini electrice…

- Numarul total al utilizatorilor care folosesc Spotify a crescut in T1 cu 5% fata de trimestrul anterior si cu 22% fata de acelasi trimestru al anului trecut, ajungand acum la 515 milioane. Cresterea este cu 15 milioane peste ceea ce se astepta compania si reprezinta, conform CEO-ului Daniel Ek, al doilea…

- Dar cel mai mare producator de automobile din lume in functie de vanzari a avertizat ca a continuat sa vada impactul de lunga durata al penuriei globale de cipuri, spunand ca efectul sau in viitor ramane dificil de anticipat. Toyota a declarat joi ca a produs 9,13 milioane de vehicule in cele 12 luni…

- Moldovagaz a virat catre Energocom 79,8 milioane lei, dobanda prevazuta de contractul de acordare a unui imprumut. Astfel, compania și-a indeplinit integral angajamentele de rambursare a imprumutului convenit in octombrie 2022.

- Compania, numita oficial Hon Hai Precision Industry, a declarat ca investitiile in Kaohsiung vor include fabrici pentru fabricarea de autobuze electrice si baterii pentru vehicule electrice. Foxconn, un important furnizor al Apple, care asambleaza telefoane iPhone, are ambitii mari pe piata vehiculelor…