Acțiunile polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Maramureș In perioada 29 noiembrie – 01 decembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș au executat acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite care se comit pe domeniul comercializarii produselor alimentare și nealimentare, pe linia contrabandei cu tutun și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala. Activitațile au fost desfașurate pe raza municipiul Baia Mare, Seini și Șomcuta Mare. In urma activitaților derulate, au fost verificate 80 de societați comerciale și 31 de persoane fizice. Pentru neregulile constatate au fost aplicate… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

