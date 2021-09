Acţiunile europene au înregistrat vineri cea mai mare scădere din ultimele două săptămâni, în urma unor date negative din economia SUA Indicele pan-european STOXX 600 a scazut cu 0,6%, marcand cel mai declin din ultimele doua saptamani dupa ce datele au aratat ca economia SUA a creat in august cele mai putine locuri de munca din ultimele sapte luni. De asemenea, actiunile globale au scazut dupa publicarea datelor respective. Componenta actiunilor companiilor de retail a consemnat fost printre cele mai slabe performante ale zilei, scazand cu 0,9%. Datele negative din SUA sunt atribuite unei cresteri a infectiilor cu varianta Delta a coronavirusului, care este extrem de contagioasa. Dar analistii vad si o parte buna a acestor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

