Banca elvetiana, care are probleme financiare, a anuntat miercuri seara ca isi va exercita optiunea de a se imprumuta de la banca centrala elvetiana in cadrul unei facilitati de imprumut acoperite si a unei facilitati de lichiditate pe termen scurt. Banca Nationala Elvetiana si Autoritatea Elvetiana de Supraveghere a Pietei Financiare au declarat miercuri, intr-un comunicat, ca Credit Suisse ”indeplineste cerintele de capital si lichiditate impuse bancilor importante din punct de vedere sistemic”. Credit Suisse a anuntat, de asemenea, ca va rascumpara datorii in valoare de aproximativ 3 miliarde…