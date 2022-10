Stiri pe aceeasi tema

- Bancile nu vor sindicaliza datoriile, asa cum este tipic cu astfel de achizitii, si intentioneaza, in schimb, sa le mentina in bilant pana cand va creste interesul investitorilor, au spus sursele. Bancile, care includ Morgan Stanley, Bank of America si Barclays, au refuzat sa comenteze. Reprezentantii…

- Matteo Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga, este indemnat sa demisioneze dupa rezultatele proaste inregistrate in alegerile legislative anticipate desfașurate duminica in Italia.

- De la prabușirea pieței bursiere din 1970, scaderile bursiere din 2022 sunt probabil cele care i-au lovit cel mai tare pe investitori. In acest an, piețele s-au confruntat cu o volatilitate extrema, probabil din cauza problemelor legate de creșterea inflației. Pe masura ce cifrele privind inflația au…

- Conflictul cu Rusia nu se va incheia pana cand Peninsula Crimeea de la Marea Neagra, care a fost anexata de Moscova, nu este eliberata, declara presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Crimeea este ucraineana si nu vom renunta niciodata la ea”, a declarat liderul de la Kiev in mesajul sau video transmis…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns ieri la valoarea de 8,14% pe an, stagnand la valoarea din ziua precedenta, dar cu 0,02% mai mult decat vineri.

- Un pod vechi de 900 de ani din estul Chinei, construit in timpul dinastiei Song (960-1127), s-a prabușit, sambata seara, dupa ce a ars in intregime in doar cateva minute, scrie Global Times. Cauza incendiului nu este cunoscut deocamdata, insa experții spun ca cel mai probabil a fost provocat de o persoana.…

- Celebra regiune deșertica Valea Mortii (Death Valley) din California este afectata de inundații, dupa ce vineri a plouat intens. Este un fenomen rar in aceasta zona, cunoscuta drept cel mai arid loc din America de Nord. Aproximativ 1.000 de persoane – 500 de vizitatori si 500 de angajati – au ramas…

- Sase locuinte din municipiul Galati au fost afectate de un incendiu izbucnit de la un scurtcircuit electric, informeaza, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, la fata locului au actionat 30 de pompieri militari, sase autospeciale de stingere cu…