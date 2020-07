Stiri pe aceeasi tema

- Acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in zonele aglomerate din județul Mureș s-au desfașurat cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport…

- In județul Valcea, in ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- In județul Valcea au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- Timp de trei zile, la nivel național, Poliția Romana a acționat pentru verificarea respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta, la terase, baruri, plaje, cluburi in aer liber, anunța IGPR.Verificarile au vizat in special transportul in comun și activitațile de divertisment. In acțiunile…

- Politistii municipiului Cluj-Napoca au desfașrat, in cursul zilei de vineri, o serie de acțiuni preventive preventiv pe raza intregului municipiu.Au fost desfașurate activitați pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica, fiind totodata efectuate verificari cu predilectie in stațiile…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de joi, peste 300 de amenzi pentru nerespectara masurilor de combatere a pandemiei COVID-19.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de marți, o serie de acțiuni pe raza orașului Huedin, pentru verofocarea respectarii masurilor de combatere a pandemiei COVID-19.”La data de 9 iunie a.c., in intervalul orar 07.00-13.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin, impreuna cu cei…

- Ziarul Unirea FOTO| Jandarmii montani, din nou traseele turistice dupa 2 luni: Vor indruma turiștii cu privire la respectarea masurilor impuse impotriva raspandirii infecțiilor cu COVID-19 Jandarmii montani sunt din nou pe munte și pe traseele turistice dupa 2 luni. Pe langa atribuțiile specifice, aceștia…