ACȚIUNE SALVAMONT – Femeie de 71 de ani, salvată de salvatorii montani în zona Vișeu de Sus O noua acțiune incheiata cu succes de catre salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Maramureș. De data aceasta SPJ Salvamont Maramureș a acționat ca resursa de sprijin in zona greu accesibila a localitații Vișeu de Sus pentru preluarea și transportul pana la echipajul Serviciului de Ambulanța Județean a unei femei in varsta de 71 ani, care are probleme medicale grave și nu se poate deplasa. „Salvatorii au parcurs zona cu acces dificil atat cu autospeciala din dotate, cat și terestru reușind sa coboare femeia cu probleme medicale si predand-o Ambulanței venita in sprijin. Femeia… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

