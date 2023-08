Stiri pe aceeasi tema

- In urma exploziilor de pe raza localitații Crevedia, Inspectorul general de stat adjunct, Mihai Nicolae Uca, din cadrul Inspecției Muncii, a emis o Decizie prin care a stabilit componența comisiei de cercetare a evenimentului, din care fac parte inspectori de munca din cadrul compartimentului Securitate…

- Zecile de sancțiuni aplicate in luna iulie, dupa controalele dispuse de premirul Romaniei, par sa nu-i fi invațat minte pe unii dintre administratorii centrelor de asistența sociala și ingrijire medicala, pentru ca inspectorii de munca au identificat, și in august, neconformitați. Inspectoratul Teritorial…

- ■ reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca au facut parte din echipa care a verificat activitatea celor 69 centre sociale care funcționeaza in județ ■ pentru incalcarea legislației in domeniul relațiilor de munca și in domeniul sanatații in munca au fost aplicate 44 sancțiuni contravenționale,…

- In judetul Vaslui, inspectorii de munca fac verificari pentru a vedea daca sunt respectate prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Desi se dau amenzi mari si sunt deschise dosare penale, in judet munca la negru continua sa existe. In ultima luna au fost aplicate amenzi in valoare…

- In perioada 1 – 4 august 2023, polițiștii locali din cadrul Biroului Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal, Activitați Comerciale și Protecția Mediului – Poliția Locala Pitești, au efectuat multiple controale privind activitațile specifice biroului. Au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale,…

- In perioada 08 - 15.06.2023, inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi au desfasurat actiuni concertate de control, vizand relatiile de munca din domeniul constructiilor, in cadrul Campaniei nationale pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata, organizata de Inspectia…