- Peste 100 de migranți au incercat sa intre ilegal in țara din Serbia. Polițiștii de frontiera au anunțat autoritațile sarbe, reușind astfel sa impiedice grupul de migranți sa patrunda in Romania, potrivit Mediafax.

- Unsprezece migranti din Afganistan au fost descoperiti de politistii de frontiera de la Nadlac in timp ce incercau sa iasa ilegal din tara, strainii fiind ascunsi in doua camioane cu marfa care urmau sa plece in Germania si Norvegia.

- Calatorie intrerupta pentru patru migranți, pe drumul ce leaga Deta de Ciacova, prin Ghilad. Cei patru au fost saltați de polițiștii de frontiera la scurt timp dupa ce au trecut granița ilegal din Serbia și se indreptau spre vestul Europei. Calauza le era un sirian, rezident in Romania.

- Un cetațean sarb in varsta de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins de polițiștii de frontiera din Timiș cu 17 sirieni in autoutilitara pe care o conducea. Aceștia urmau sa ajunga in țari din Vestul Europei. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, politistii au…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Timisoara, au depistat, in urma unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, sapte cetateni turci, care au incercat sa intre ilegal in Romania si patru cetateni indieni, posesori ai unor permise de sedere temporara in Romania, care incercau sa treaca…