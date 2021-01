Aceasta noua entitate urmeaza sa fie al patrulea cel mai important constructor mondial, dupa Volkswagen, Toyota si alianta Renault Nissan Mitsubishi. VIDEO: PSA's shareholders hold a videoconference for an extraordinary general meeting to ratify the merger with the Italian-American manufacturer Fiat-Chrysler (FCA) -- creating the new Stellantis group, which becomes the fourth largest automobile group in the world — AFP News Agency (@AFP) Actionarii PSA si Fiat Chrysler, care au fost chemati sa dea unda verde fuziunii, au participat luni la adunari generale extraordinare.