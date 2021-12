​Actele normative aprobate in sedinta Guvernului Romaniei. Lista completa

​Actele normative aprobate in sedinta Guvernului Romaniei. Lista…

Actele normative aprobate in sedinta Guvernului Romaniei din 28 decembrie sunt urmatoarele: PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru completarea tabelelor anexa nr. I, II si III la Legea nr.143 2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguriProiectul de lege aprobat de Guvern introduce doua noi substante psihoactive in definitia termenului "drog". Cele doua substante prezinta efecte psihoactive similare canabisului, care are grad sporit de toxicitate, iar ...