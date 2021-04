Actele de identitate electronice vor putea fi solicitate din luna august

Stiri pe aceeasi tema

- Modificari esențiale privind buletinul. Poate fi eliberat și pentru copiii de 0-14 ani, daca parinții vor. Vor exista 5 tipuri de acte de identitate. Modificari privind buletinul: Poate fi eliberat și pentru copiii de 0-14 ani In data de 29 martie 2021 s-a publicat Hotararea nr. 295/2021 pentru aprobarea…

- Solicitarile de eliberari de adeverinte pentru masurile implementate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in cadrul Campaniei 2021 pot fi transmise prin mijloace electronice, potrivit unui comunicat remis luni de institutie. APIA elibereaza, incepand din 15 martie, adeverinte…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au remis miercuri, 24 martie, un comunicat de presa prin care se anunța ziua primei etape de Colectare a deșeuri electrice și electronice. Evenimentul, o colaborare intre Primarie și societați de profil, va debuta in data de 27 martie și se va desfașura…

- Din cauza unor intarzieri in livrarea materialului din care se produc buletinele, solicitantii trebuie sa astepte chiar si 45 de zile pana sa primeasca un nou act.Si dambovitenii care doresc sa-si refaca actele de identitate trebuie sa astepte minim 30 de zile dupa ele. De vina ar fi lipsa plasticului…

- Platforma de programare pentru vaccinul anti-COVID va fi modificata pentru a arata oamenilor inscriși pe listele de așteptare timpul estimat pana cand va avea loc momentul vaccinarii și tipul de vaccin din centrul de vaccinare, astfel incat oamenii sa nu renunțe la programari dupa ce au așteptat o lunga…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca pe platforma de vaccinare vor fi disponibile de la inceputul lunii aprilie timpul disponibil pana la vaccinare si tipul de vaccin care va fi utilizat. "Sunt cateva elemente esentiale care vor fi schimbate la platforma de programe…

- Buletinul electronic, din august 2021. Noua carte de identitate va oferi și posibilitatea semnaturii electronice Ciprian Teleman, ministrul cercetarii, inovarii si digitalizarii, a afirmat marti, 2 martie, ca cel mai probabil cartea de identitate electronica va fi gata pana in luna august a anului curent,…

- „Asa cum am promis, am depus la inceputul acestei noi legislaturi initiativa legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani, in sensul prevenirii ”turismului electoral” si distorsionarii…