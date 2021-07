Acte în baza cărora se eliberează certificatul digital COVID Certificatul digital COVID, care funcționeaza ca pașaport COVID, poate fi descarcat de pe platforma special dedicata, https://certificat-covid.gov.ro, lansata la data de 1 iulie. Pentru persoanle care nu au acces la Internet, acesta poate fi obținut in doua feluri: cu ajutorul medicului de familie sau cu ajutorul Direcției de Sanatate Publica din județul respectiv. Certificatul digital COVID se elibereaza in 3 cazuri: atesta vaccinarea impotriva COVID-19 (schema completa, cu ambele doze), testarea sau vindecarea recenta de COVID-19.Actele necesare sunt: 1. Pentru eliberarea certificatelor de testare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

