ACS Poli s-a reunit în ceasul al 12-lea. Subzistenţă, plecări şi restricţii la divizionara C timişoreană Reunirea lui ACS Poli (si) in anul 2021 poate fi considerata o mica minune. Gruparea timisoreana aflata in insolventa, dar clasata pe un meritoriu loc 3 in „C8”, a strans azi randurile, fiind ultima la acest capitol in zona dintre gruparile de esalon superior. Obiectivul echipei e sa incheie campionatul pe gazon. Trupa antrenata in […] Articolul ACS Poli s-a reunit in ceasul al 12-lea. Subzistenta, plecari si restrictii la divizionara C timisoreana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au transmis vineri, 22 ianuarie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in urma modificarii ratei de incidența in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat la data curenta, Hotararea…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 3 la mie, comuna Meteș iese din scenariul roșu, iar localitațile Sebeș și Horea, in urma scaderii incidenței sub 1.5, vor intra in scenariu verde, incepand cu data de 29 decembrie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au transmis joi, 14 ianuarie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in urma modificarii ratei de incidența in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat la data de 14 ianuarie, Hotararea…

- Traficul se va desfașura dirijat, vineri, 8 ianuarie, pe Valea Oltului, DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, intre kilometrii 227 și 228 pentru a permite efectuarea unor lucrari de decolmatare a șanțurilor de aluviuni. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa manifeste prudența la volan. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Jandarmeria Constanta a anuntat ca la slujba de Boboteaza din Portul Tomis pot participa cel mult 3.000 de persoane cu respectarea masurilor de distantare, iar in cazul in care vor fi mai multi oameni care vor dori sa fie prezenti, accesul in zona respectiva va fi restrictionat. Arhiepiscopul Tomisului…

- Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 26.11-09.12.2020, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba de catre Direcția de Sanatate Publica Alba; Vazand Analiza de risc pentru evaluarea…

- Klaus Iohannis a avertizat, dupa o vizita la call-centerul de la Arena Naționala al DSP București, ca daca romanii nu vor respecta normele și legile ar putea fi impus restricții suplimentare. Președintele a explicat ca vaccinul anti-COVID-19 ar urma sa ajunga in Romania abia la anul. ”Am gasit mulți…

- Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la noi din țara este acuzat de un martor ca are avea legaturi cu gruparea mafiota in care era și Alex Bodi, fostul partener de viața al Biancai Dragușanu. Giani Kirița, fostul fotbalist de la Dinamo, ar fi fost denunțat de un martor protejat ca ar fi participat…