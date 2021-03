ACS Lupte BSG, mereu pe podium!

Stiri pe aceeasi tema

- Perechea compusa din jucatorii romani de tenis de masa Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs a obtinut medalia de bronz in proba de dublu mixt, vineri, la turneul WTT Middle East Hub - WTT Contender, de la Doha (Qatar). Cei doi au trecut in optimi de italienii Jordy Piccolin/Jamila Laurenti cu 3-0 (11-8,…

- Pasiunea pentru sport nu are limita de varsta. Plt.adj. Deak Csaba, din cadrul Detașamentului de Pompieri “Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare, a participat la intrecerile Campionatului Național de Atletism Masters in sala, desfașurat in perioada 20 – 21 februarie la București. A concurat la grupa de varsta…

- Cand deschid pagina Instituției Prefectului din Maramureș, deja ma ia cu palpitații! Zi de zi vad ca suntem tot mai rau, parca ne dorim din suflet sa ajungem pe primul loc. Pana astazi, 7 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 745.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…

- Simona Halep a scris, vineri, pe Facebook, ca este mereu o placere sa joace cu Ashleigh Barty, subliniind ca meciul de la Adelaide, la care au fost prezenti si spectatori, a fost unul special, noteaza news.ro. "Sa fiu pe acelasi teren cu Ashley este mereu o placere, dar asta seara, la Adelaide,…

- Ieri a avut loc Ședința Biroului Federal FRL, adaptata noilor condiții! Intalnirea desfașurata parțial online la sediul Federației Romane de Lupte a fost condusa de președintele Razvan Pircalabu și secretarul general Alin Grigore, cu prezența doamnei jurist Cristina Timar. Cu aceasta ocazie au fost…

- CSM Oradea și SCM Craiova au caștigat miercuri primele doua meciuri din cea de-a 6-a serie de turnee din Liga Nationala de baschet masculin, care sunt programate la mijlocul acestei saptamani la Sibiu, Oradea si Focsani. La turneu nu participa CSM Galati, deoarece au fost consemnate cazuri…

- Curtea de Apel Brașov dezbate, miercuri, contestațiile celor șapte persoane arestate preventiv in dosarul de mare corupție privind achiziții inutile la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov și cel din Odorheiul Secuiesc. Cele șapte persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, la cerere procurorilor…

- Piața valutara a continuat sa fie calma, la doua zile dupa alegerile parlamentare, ea fiind influențata mai mult de revenirea aversiunii fața de risc. Principala știre a zilei a fost cea venita de la INS, care estima ca Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, pentru trimestrul al treilea indica…