- Ripensia a inceput din nou activitatea la seniori din ultimul esalon. Dupa ce au renuntat la locul din Liga 3, unde puteau evolua dupa retrogradarea din „B”, ros-galbenii au inceput ieri jocurile din Seria 4 a Ligii 6 Timis, cu un succes categoric, scor 7-0, pe terenul celor de la CSC Pindul Dudestii…

- Carlos Alcaraz nu i-a dat prea multe șanse lui Alexander Zverev, meciul cap de afiș din sferturile US Open 2023 curgand in mare parte in direcția impusa de iberic. Campion en-titre la Flushing Meadows, Alcaraz a avut caștig de cauza in trei seturi, scor 6-3, 6-2, 6-4.

- Spectatorii care au venit pe stadionul ”Areni”, sambata 2 septembrie, la meciul din etapa a II-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal dintre Foresta Suceava și CSM Vaslui, nu au avut ce regreta. Teren bun, vreme buna, goluri multe, totul a contribuit la una dintre cele mai frumoase victorii sucevene…

- Barcelona primește vizita lui Cadiz, in etapa a doua din La Liga. Meciul are loc de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. Rezultatele etapei #2 din La Liga Barcelona - Cadiz, live de la 20:30 Click AICI pentru statistici Barcelona - Cadiz, echipele…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a debutat cu dreptul in noul sezon al Ligii 2, victorie in extremis, 1-0 cu CSM Alexandria. Meciul din prima etapa a Ligii 2 s-a disputat astazi, de la ora 11:00, pe Stadionul Municipal Dej. Unirea a controlat ostilitațile in prima repriza, dar primele ocazii cu adevarat…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 16:00, contra celor de la Poli Timișoara. Meciul se va desfașura in sala „Lascar Pana” și este prima semifinala a turneului de tip Final Four. La turneu mai participa Minaur Baia Mare și CSM Sighișoara. Programul turneului: Vineri, 16:00, Potaissa Turda…

- Romania s-a impus in fața Muntenegrului, scor 3-0, reușind astfel sa incheie Campionatul Balcanic pe locul al cincilea. A fost un meci aflat la „discreția” tricolorelor, care au caștigat partida intr-o ora și 10 minute. Turdeanca Daria Cocan a reușit 13 puncte in aceasta partida (6 in setul I și setul…

- Federația Romana de Fotbal a organizat, la Constanța, „Tabara de vara U13 feminin”, la care au luat parte 46 de fete reprezentand 29 de cluburi din intreaga țara. Brașovul a avut doua reprezentante intre cele mai talentate jucatoare de fotbal la U13 din țara, Pirse Octavia și Scorobeț Melisa, ambele…