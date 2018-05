Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Hassan Rohani (foto) a avertizat duminica SUA ca vor regreta “mai mult ca oricand” daca se vor retrage din acordul international privind programul nuclear iranian, asa cum a amenintat Donald Trump. “Daca Statele Unite abandoneaza acordul nuclear, veti vedea in curand ca vor regreta mai…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson s-a folosit de un articol de opinie publicat duminica in New York Times pentru a pune presiune asupra presedintelui american Donald Trump in legatura cu acordul nuclear cu Iranul, relateaza dpa. Boris Johnson se afla la Washington in aceasta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat cu privire la posibilitatea declansarii unui razboi daca presedintele american Donald Trump va decide sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, scrie News.ro citand Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza duminica agentia Reuters. 'Am…

- Iranul este determinat sa respinga "intimidarile" presedintelui SUA, Donald Trump, in legatura cu Acordul nuclear si nu va accepta modificarea tratatului, avertizeaza un oficial iranian de rang inalt citat de agentia Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se asteapta ca omologul sau american, Donald Trump, sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, într-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, intr-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters. Potrivit agentiilor de presa internationale, un subiect important pe care urmeaza sa il discute…